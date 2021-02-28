شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام من "الصحة" بشأن زيادة المدة بين جرعتي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أنه بناء على الدراسات الحديثة، فإن فعالية اللقاحات تتأثر إيجابا بزيادة المدة بين الجرعتين.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال خلاله: " حجزت موعد للقاح الجرعة الاولى ٢٠٢١/٢/١٢ الجرعة الثانية ٢٠٢١/٦/٢ الفرق بين الجرعتين ٤ شهور تقريباً ".

ومن جانبها أوضحت الوزارة أنه بناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة للمواطن بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.