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توضيح هام من "الصحة" بشأن زيادة المدة بين جرعتي اللقاح

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أنه بناء على الدراسات الحديثة، فإن فعالية اللقاحات تتأثر إيجابا بزيادة المدة بين الجرعتين.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال خلاله: " حجزت موعد للقاح الجرعة الاولى ٢٠٢١/٢/١٢ الجرعة الثانية ٢٠٢١/٦/٢ الفرق بين الجرعتين ٤ شهور تقريباً ".

ومن جانبها أوضحت الوزارة أنه بناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة للمواطن بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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