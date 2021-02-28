شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ،الشرقية، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.