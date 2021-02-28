شكرا لمتابعة خبر عن رسالة تحذيرية هامة من "البريد السعودي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذّرت مؤسسة البريد السعودي، من التعامل مع بريد إلكتروني مزيف، تنتحل شعارها، مشددة على أنه لا يمثلها بأي شكل من الأشكال.

وكان أحد المستفيدين قد أبلغ عن تلقيه رسالة من بريد إلكتروني برقم طرد خاص به، وقالت المؤسسة: " نود التنويه بأن البريد الإلكتروني المشار إليه مزيف ولا يمثل مؤسسة البريد السعودي، وينتحل شعارها، ونحذر عملاءنا الكرام من التعامل معه بأي طريقة كانت، والمؤسسة تخلي المسؤولية بذلك".