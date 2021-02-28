شكرا لمتابعة خبر عن صرف أكثر من 2.5 مليونين ونصف وصفة طبية في مستفيات "صحة الرياض" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

قالت "صحة الرياض" أن عدد الوصفات الطبية المصروفة في مستشفيات منطقة الرياض بلغ (2.562.508) وصفة طبية وذلك خلال العام 2020 م ، لافتةً أنه تم تهيئة (40) مركزاً للرعاية الصحية الأولية للمرحلة الخامسة لإعتماد المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية

وأبانت أنه تم تفعيل برنامج المضادات الحيوية في 6 مستشفيات في منطقة الرياض، شملت مستشفيات (الملك خالد بالخرج – الملك خالد بالمجمعة – الزلفي – الدوادمي – وادي الدواسر – القويعية) وكذلك تفعيل الرابط اليومي والشهري للمضادات مع المتابعة والإشراف بشكل أسبوعي ، إضافةً إلى تنفيذ فكرة باركود الأدوية (التثقيفي) لفريق العمل في إدارة الرعاية الصيدلية بالمسح على الباركود والحصول على المعلومة الدوائية الصحيحة باللغة العربية وبشكل أسهل وأسرع ويحقق الهدف من التثقيف الدوائي حيث تم اعداد 336 نشرة دوائية.