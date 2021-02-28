الحصيني يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالحالة الماطرة «12»

توقَّع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة بدءا من اليوم الأحد، وهي الحالة الـ «12» لموسم عام 1442هـ.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، متوقع خلال الـ «24» ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح غد الاثنين، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة قد تصحبها حبات برد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف.

وتابع، يمتد تأثير الأمطار على أجزاء من مناطق: تبوك وحائل ومكة والباحة وعسير و الشرقية وشمال وغرب منطقة الرياض وجنوب المدينة وجنوب وغرب القصيم مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتراوح من"4" ل"6"درجات مئوية ونشاط في الرياح من خفيفة لشبه قوية قد تثير الأتربة خارج المدن على شمال ووسط وغرب المملكة.

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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