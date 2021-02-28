«الوطني للأرصاد» ينبّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة والرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنّ الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة خيبر ووادي الفرع، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة الـ 4 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز الحالة تشمل (العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- حوطة بني تميم- رماح- شقراء- وادي الدواسر) والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ،الشرقية، الرياض).

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