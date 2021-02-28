30 متطوعًا يبادرون بحملة لإزالة الكتابات العشوائية في سكاكا

بادر 30 متطوعًا ومتطوعة من النادي التطوعي لأمانة منطقة الجوف بحملة مجتمعية؛ للمشاركة ضمن جهود الأمانة لمعالجة التشوه البصري، بإزالة الكتابات العشوائية على الجدران، في 8 مواقع بمدينة سكاكا.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملة تضمنت إزالة الكتابات المشوِّهة للمنظر العام، وإعادة طلاء الجدران في 8 مواقع مختلفة، مبينًا أن الحملة شملت المنتزهات والحدائق والمقابر والشوارع الرئيسة، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري.

يذكر أن النادي التطوعي للأمانة يقدم إسهامات متواصلة لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع، ويضم أبطالًا من أبناء وبنات المنطقة، ويشارك في تنفيذ مبادرات الأمانة المختلفة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة أشكال التشوه البصري كافة، وحملات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء.