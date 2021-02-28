استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، في معظم البنوك وشركات الصرافة.



وبقي متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.171 جنيه للشراء و4.198 جنيه للبيع.

ووفقا لمسح "العين الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك الإسكان والتعمير.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند نحو 4.102 جنيه للشراء و4.194 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عند نحو 15.6456 جنيه للشراء، و15.7456 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو، ثابتا عند نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، نحو 22.12 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.66 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.