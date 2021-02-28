سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 28 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف الدولار ،مقابل الليرة اللبنانية، على نحو طفيف في تعاملات الأحد 28 فبراير 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية والبنوك.

وتراوح دولار السوق السوداء في لبنان ما بين "9575 - 9625" ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وتنتهي اليوم الأحد 28 فبراير /شباط ،المهلة التي منحها مصرف لبنان المركزي للبنوك، لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20 في المئة.

ووفق خبراء "بعد 28 فبراير ستظهر المصارف التي استطاعت أن تلبي خطوة مصرف لبنان المركزي، والمصارف التي لن تطبق هذه الشروط، مصرف لبنان سيضع اليد عليها ليبيعها أو لتصفيتها أو لإشراكها مع مصرف ثان مثل حالات الدمج والاستحواذ".

البنك المركزي

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي نتج عنها خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها مقابل سعر صرف الدولار بعدما كان مثبتا طوال عشرات السنوات على 1500 ليرة.