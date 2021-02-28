جولة ميدانية وتقييد 11 مخالفة بشرورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - شرورة

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قامت لجنة مكونة من جميع القطاعات الأمنية والقطاع الصحي والبلدية بمحافظة شرورة بجولة على عدد من الأسواق المحلية والتجارية بالمحافظة، شملت “57” موقعًا مختلفًا، للتوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق (توكلنا) وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية لغير الملتزمين بالتطبيق، والإلزام بارتداء الكمامات، وتطبيق سياسة التباعد، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وكذلك تم توعية وحث المواطنين على أخذ اللقاح أثناء الجولة عن طريق الجهات المشاركة، وتم تقييد 11 مخالفة عدم لبس الكمامات، وعدم التباعد.

كما تم مصادرة عدد من الفواكه والخضراوات والبسطات العشوائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وفحص 50 عاملًا خلال الجولة.



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