شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تعلن موعد التقديم في برامج الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود موعد التقديم في برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية) و(بدون رسوم دراسية) 1443هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:
نوعية البرامج:
1- برامج (برسوم دراسية).
2- برامج (بدون رسوم دراسية).
التخصصات المتاحة:
– التخصصات الشرعية:
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– التخصصات الإنسانية:
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– التخصصات العلمية:
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أولًا: شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات
شروط الجامعة للتقديم على برامج الدراسات العليا:
1- برامج الدراسات العليا (بدون رسوم):
– أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل (البكالوريوس للماجستير، والماجستير للدكتوراه) بالانتظام، بتقدير لا يقل عن (جيد جدًا)، مع معادلة رسمية للشهادة إذا كانت من جامعة غير سعودية.
– الحصول على درجة (70) فأكثر في اختبار القدرات للجامعيين قبل إقفال بوابة القبول، ما لم يشترط القسم العلمي درجة أعلى.
– يشترط للقبول في مرحلة الدكتوراه إذا كان المتقدم موظفًا التفرغ التام للدراسة طيلة مدة البرنامج بموافقة مرجعه الوظيفي.
– يشترط للقبول في مرحلة الماجستير إذا كان المتقدم موظفًا موافقة المرجع الوظيفي على الدراسة.
– ألا يكون المتقدم ملتحقًا ببرنامج للدراسات العليا في أي جامعة أخرى، أو سبق طي قيده بقرار تأديبي أو بسبب الإخلال بالأمانة العلمية.
– يشترط التقدم بالطلب خلال المواعيد المحددة من عمادة الدراسات العليا، ولا تقبل أي طلبات خارج تلك الأوقات مهما كانت المبررات.
2- برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية):
يشترط للقبول بمرحلة الماجستير حصول المتقدم على الآتي:
– الشهادة الجامعية بالانتظام بمعدل لا يقل عن (3.25 من 5) أو ما يعادلها.
– الشهادة الجامعية بالانتساب بمعدل لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادلها.
– يشترط للقبول بمرحلة الدكتوراه الحصول على تقدير (جيد جدًا) على الأقل في مرحلة الماجستير.
– الحصول على درجة (70) فأكثر في اختبار القدرات للجامعيين قبل إقفال بوابة القبول، ما لم يشترط القسم العلمي درجة أعلى.
– يحق لغير السعوديين (من غير طلاب المنح) ممن لديهم إقامة سارية المفعول أن يتقدموا لبرامج الدراسات العليا (برسوم دراسية).
– تُستثنى برامج الدكتوراه (برسوم دراسية) من شرط التفرغ التام للدراسة، علمًا بأن الدراسة في البرامج التي برسوم دراسية في الفترة المسائية.
– معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة غير سعودية.
– ألا يكون المتقدم ملتحقًا ببرنامج للدراسات العليا في أي جامعة أخرى، أو سبق طي قيده بقرار تأديبي أو بسبب الإخلال بالأمانة العلمية.
– يشترط التقدم بالطلب خلال المواعيد المحددة من عمادة الدراسات العليا، ولا تقبل أي طلبات خارج تلك الأوقات مهما كانت المبررات.
موعد التسجيل:
– يبدأ التسجيل بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ 1442/07/16هـ الموافق 2021/02/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/07/27هـ الموافق 2021/03/11م.
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
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