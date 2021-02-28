100 مليون ريال صافي أرباح المستشفى السعودي الألماني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، اليوم الأحد، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 100 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.

يأتي ذلك، مقابل تسجيل الشركة أرباح بلغت 97 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 3.4 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الزيادة في أعداد المرضى المنومين وأيضًا التنوع في الحالات المرضية، انخفاض تكلفة الإيرادات الناتج عن سياسة الشراء الفعال.

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