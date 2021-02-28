الحصيني: حالة ممطرة وتساقط لحبات البرد خلال ساعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة من الأحد 1442/7/16هـ وهي الحالة الثانية عشرة لموسم عام 1442هـ.

وتابع الحصيني: “متوقع خلال الـ “24” ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح الاثنين – إن شاء الله – أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة قد تصحب بحبات برد على ” أجزاء “من مناطق الحدود الشمالية والجوف.

وأضاف الحصيني: “تمتد الحالة – إن شاء الله – على أجزاء من تبوك وحائل ومكة والباحة وعسير والشرقية وشمال وغرب منطقة الرياض وجنوب المدينة وجنوب وغرب القصيم مع ارتفاع تدريجي في الحرارة يتراوح من”4” ل”6″C تحت المتابعة ونشاط في الرياح من خفيفة لشبه قوية قد تثير الأتربة خارج المدن على شمال ووسط وغرب المملكة.

توقعات الأرصاد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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