ارتفاع أرباح سيسكو إلى 139 مليون ريال في 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو”، اليوم الأحد، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 139 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 50 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 173 .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تحسن الإيرادات، وتحسن الربح الإجمالي لقطاع الموانئ خلال العام الحالي، مع ارتفاع الإيرادات الأخرى بسبب عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال ومبلغ 11,6 مليون ريال خاصة بالتزامات سابقة لم تعد مستحقة، وانخفاض الرسوم المالية الخاصة.

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