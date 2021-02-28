شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مستفيد من لقاح كورونا بمستشفى القوات المسلحة في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز لقاحات كورونا بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل، جرعة لقاح كورونا" كوفيد ١٩ "، لأكثر من ١٥٠٠ مستفيد ومستفيدة، من منسوبي أفرع القوات المسلحة، وذلك منذ انطلاق الحملة الاثنين الماضي.

وجُهز مركز اللقاحات الذي يقع في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل، بـ 5 عيادات وغرفة للطوارئ وغرفتين للملاحظة، وجميع الخدمات الأساسية، بحيث يُستقبل المستفيدون بطريقة منظمة، ويعمل به عدد من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك وفقاً للتدابير الاحترازية والوقائية.

ويقدم المركز خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وذويهم، وجميع العاملين بمستشفيات القوات المسلحة والعاملين في أقسام وزارة الدفاع ممن لديهم أحقية العلاج الطبي بجميع فئاتهم ( سعودي - غير سعودي )، ويمثل أحد المراكز والعيادات الـ(16) التي جهزتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة.