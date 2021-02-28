مجلس إدارة أسمنت نجران يوصي بتوزيع 127.5 مليون ريال أرباحًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت نجران بتوزيع 127.5 مليون ريال أرباحًا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020م.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية القادم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ‏‏في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة لاحقًا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.