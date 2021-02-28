حسن كراني: صقيع وحرارة صفرية.. البرد قادم فاحذروا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الراصد الجوي وخبير الأرصاد حسن كراني، تدني الحرارة على عدة مناطق خلال الأيام القادمة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “تمتعوا بالدفء.. البرد قادم.. الأربعاء، كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية.. والخميس، تغطي الشمال.. والجمعة، تغطي الغربية، وشمال الوسطى، وشمال الشرقية، والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح”.

وأضاف حسن كراني: “صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح.. السبت 6 مارس موعد الرحيل”.

توقعات الأرصاد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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