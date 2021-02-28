شكرا لقرائتكم خبر تكريم المبادرات الفائزة بجائزة الجموم للإبداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت محافظة الجموم أمس، المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن جائزة المحافظة للإبداع، إحدى جوائز ملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟)، بحضور المحافظ فهد القثامي.

وحصلت هناء الصبحي، على المركز الأول عن مبادرة الشخصية الكرتونية (فاطمة)، فيما فاز قطاع الجموم الصحي بالمركز الثاني بمبادرة (التمكين الرقمي..رسالة ورؤية)، وحصلت الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)، على المركز الثالث بمبادرة التحول الرقمي لمقر الجمعية.

وأكد القثامي أن المحافظة جاهزة لدعم كل ما يخدم الجموم ومراكزها من تميز وإبداع، داعيا أبناء المنطقة إلى تقديم المزيد من الجهود، للرقي بالمحافظة إلى الأفضل.

يذكر أن جائزة الإبداع تجسد الثروة الفكرية للمبدعين المشاركين في الجائزة، والإسهام في الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة، عبر إتاحة الفرصة للمبدعين بتحفيزهم وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي.