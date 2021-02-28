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باكستان تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن تقرير الكونجرس

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أهمية احترام سيادة الدول..

أعربت باكستان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونجرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال - رحمه الله -.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن حكومة المملكة وصفت مقتل المواطن جمال خاشقجي بالجريمة البشعة، وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها؛ حيث أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان أن باكستان تقدر جهود المملكة العربية في هذا الصدد، وتعرب عن تضامنها معها، وتؤكد أهمية احترام سيادة الدول.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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