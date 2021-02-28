شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يؤيد السعودية: نثق في قضائكم.. ونرفض محاولات استغلال القضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب عدد من دول العالم عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وأكدت أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وعبروا عن الرفض القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة، وتأكيد ثقتهم في أحكام القضاء بالمملكة والالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في القضية.

وأكدوا الوقوف التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وتقدير دورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، ورفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

جيبوتي: تأييد بيان الخارجية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-.

وأكدت في بيان لها أمس أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إقليمياً ودولياً في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، كما أكدت دولة الكويت رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.

البحرين: دور أساسي للمملكة في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي

أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-.

‎وشددت على أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميًا وعربيًا ودوليًا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

كما أعربت مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.

أيدت دولة الإمارات العربية المتحدة ما جاء في بيان وزارة الخارجية بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء في المملكة العربية السعودية التي تؤكد الالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

الإمارات: ثقة في أحكام القضاء وشفافية تنفيذ القانون

الكويت: سعي سعودي دائم لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم

شددت جمهورية جيبوتي على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس بسيادة المملكة أو يمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته على محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

وأعربت عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-.