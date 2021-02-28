شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 62 طن «روبيان مجمد» فاسد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، 62 طنا من الروبيان المجمد البحري والمستزرع، إضافة إلى ضبط وحجز منتجات مخالفة للبطاقة الغذائية لإحدى الشركات.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن المركز ضبط منتج روبيان كامل مجمد بحري اتضح وجود ازدواجية بالملصق الموجود على الكرتون، وداخله علب حجم 2 كيلو جرام باسم شركة لتصنيع منتجات سمكية أخرى.

وأشار إلى تواجد علب عليها بيانات الشركة باللغة الإنجليزية فقط، تشمل 33 طنا، منها 24 طنا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد ضبط منتج روبيان كامل مجمد مستزرع اتضح أن ملصق الكرتون عليه بيانات شركة استزراع مائي باللغة الإنجليزية فقط، وداخل الكرتون منتج روبيان كامل مجمد مستزرع عليه بيانات باللغة الإنجليزية فقط، وعددها 29 طنا و856 كيلو جراما.