شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «الوقوف الخاطئ سلوك غير حضاري» بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الأمن الصناعي والسلامة في الهيئة الملكية بالجبيل، أمس، حملتها التوعوية المرورية الميدانية، داخل مدينة الجبيل الصناعية، تحت شعار «الوقوف الخاطئ سلوك غير حضاري»، التي تستهدف جميع قائدي المركبات المخالفة للوقوف في الأماكن المخصصة.

وأكد مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة م. سعيد الشهري الحرص على رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، من خلال تنفيذ العديد من الحملات التوعوية في عدة جوانب، منها ما يتعلق بالسلامة والأمن، وكذلك الوقاية، وذلك لتوعيتهم، والمحافظة على سلامتهم، وتقليل وقوع المخاطر، والمساهمة في حفظ الذوق العام داخل المدينة.

وأضاف م. الشهري: «أطلقنا حملة الوقوف الخاطئ سلوك غير حضاري، بهدف القضاء على ظاهرة الوقوف الخاطئ، التي تتسبب في تعطيل حركة السير، والفوضى، والزحام في الأماكن العامة، وبالقرب من المحلات التجارية، وكذلك التدقيق على المواقف المخصصة لذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم وحفظ حقوقهم».

وبيَّن أن الحملة تقوم على جانبين، جانب توعوي، ويستمر لمدة أسبوع، يتم فيه إشعار المخالفين وتوضيح مخالفاتهم، وما يترتب من أضرار وسلبيات، والثاني يتعلق بالضبط وتحرير المخالفات على المخالفين لنظام الوقوف الصحيح آليا.

وتأتي الحملة ضمن الحملات والبرامج والرسائل التوعوية المستمرة التي تنفذها إدارة الأمن الصناعي والسلامة، لتوعية المواطنين والمقيمين داخل مدينة الجبيل الصناعية.