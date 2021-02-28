شكرا لقرائتكم خبر عن شيوخ عسير: تطلعات ولي العهد عظيمة ورؤيته صائبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع عدد من مشايخ عسير شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الاستثمارات الكبرى التي أقرتها الدولة لتطوير منطقة عسير، وآخرها استثمارات شركة السودة للتطوير.

وقال شيخ قبائل علكم عسير الشيخ عبدالله بن حامد إن أمر القيادة ومتابعة أمير المنطقة بإنشاء هيئة تطوير منطقة عسير وضخّ استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إلى المنطقة خلق الرافعة الإدارية الاستثمارية التي سوف ترفع منطقة عسير لتكون في مصاف المناطق السياحية العالمية.

من جانبه أكد شيخ شمل قبائل بللسمر الدكتور سعيد بن جرمان أن بلادنا تلبس أزهى حللها فها نحن نسمع كل يوم بأخبار تسرّ الوطن والمواطن والمقيم، إذ أعلن صاحب المبادرات العملاقة وهمة طويق الشامخ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الموافقة على إنشاء شركة تطوير السودة بميزانية مقدارها 11 مليار ريال، وأحمدُ الله تعالى أن تكللت العملية التي أُجريت لولي العهد بالنجاح وأن يُديم عليه الصحة والعافية وأن يحفظ لنا ملكنا صاحب الحزم والعزم وأن يُحقق أماني وتطلعات ولي العهد والأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لجعل المنطقة وجهة سياحية أولى وعالمية ولا غرابة في أفعال الكبار فتطلعاتهم عظيمة ورؤيتهم صائبة، وأهدافهم تتحقق بعون الله وتوفيقه.

أما شيخ شمل قبائل بني مالك عسير الشيخ أحمد بن معدي فرفع في البداية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بإطلاق مشروع السودة للتطوير وهذا من سمات قيادتنا للارتقاء بالإنسان والمكان، وأضاف «ابن معدي» سوف تصبح منطقة عسير وجهة عالمية نفاخر بها إنساناً ومكاناً، ولايفوتني أن أشكر أمير المنطقة على متابعة كل ما من شأنه الرفعة والرقي بمنطقة عسير وأهلها، كما أحمد الله تعالى أن منّ الله على ولي العهد بالصحة والعافية ونجاح العملية التي أُجريت له. ومن جانبه قال شيخ شمل بني مغيد عسير الشيخ علي بن مفرح: شكراً للقيادة على هذا المشروع الجبار والذي سيعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخلق فرص للعمل للشباب والشابات، وأيضاً لبناء اقتصاد المستقبل، ويعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة. وقال شيخ قبيلة بني قطبة الشيخ تركي بن عبدالله بن بجاد: إن إعلان ولي العهد عن إطلاق هذا المشروع العملاق يعكس مستوى الثقة لدى صندوق الاستثمارات العامة بالمكونات السياحية البكر المتوافرة في السودة ورجال ألمع وإظهاراً لتنوع البيئات السياحية التي تحظى بها المملكة، وفضلاً عن ذلك فإن المشروع يأتي تحقيقاً للأهداف المختلفة لرؤية المملكة الطموحة 2030م، وإننا في محافظة رجال ألمع نعتبر المشروع إهداء ثميناً قدمته الدولة للمنطقة وأهلها معبرين عن عظيم شكرنا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ولا ننسى أن نُهنئ الشعب السعودي بسلامة أمير الرؤية الطموح الأمير محمد بن سلمان.