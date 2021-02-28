شكرا لقرائتكم خبر عن كسوة شتوية من مركز الملك سلمان لنازحي الضالع وتعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) في مدينة عدن المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية لـ2.000 أسرة نازحة من محافظتي تعز والضالع، وسيتم البدء بتوزيع 2.000 حقيبة شتوية تحتوي على 4 بطانيات و4 جاكيتات و4 كنزات يستفيد منها نحو 12.000 نازح مستفيد من المحافظتين. وأكد نائب مدير مكتب المركز في عدن نايف عسيري، أن هذا التدخل يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني الشقيق في جميع القطاعات، مؤكدا أهمية اختيار المناطق التي ما تزال تعاني من شدة البرودة وخصوصا في مخيمات النازحين بتعز والضالع. وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بعدن أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الضرورية بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين وتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لهم، مشيدا بالدور الإنساني الرائد للمملكة وما تقدمه عبر المركز من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين المتضررين.

