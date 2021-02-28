

الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره، وقد تناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات ولله الحمد وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرق الدفاع المدني تباشر حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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