السعودية اليوم / مصر تسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 588 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 181829 حالة من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها، و10639 حالة وفاة.

// انتهى //

01:51ت م

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القاهرة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و49 حالة وفاة.وأوضحت الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 181829 حالة من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها، و10639 حالة وفاة.// انتهى //01:51ت م0021

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