السعودية اليوم / الجزائر تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر اليوم 155 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت حالتي وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2979، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 77976 حالة.

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الجزائر 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر اليوم 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 112960 حالة.وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت حالتي وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2979، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 77976 حالة.// انتهى //00:56ت م0016

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