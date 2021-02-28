السعودية اليوم / صحة تبوك تطلق 12 مركزاً جديداً لتطعيمات لقاح كورونا بالمنطقة



‎تبوك 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أكملت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك جاهزيتها لإطلاق 6 مراكز للقاح كوفيد 19 بمدينة تبوك، و6 مراكز في محافظات المنطقة، بالإضافة إلى المركز الرئيس للقاح.

وأوضحت صحة " تبوك" أن المراكز تشمل مركزي السعادة والنهضة ومركز الخالدية والمصيف والسليمانية والمنشية، وفي المحافظات جُهز مركز الصمدة بضباء ومركز البدع بمحافظة البدع ومركز النهضة بتيماء وأبو شجرة في أملج ومركز القادسية بمحافظة حقل ومركز الفريعة بالوجه.

وأشارت أن مواعيد المراجعين في هذه المراكز سوف تكون متاحة من الساعة الثامنة صباحا بدوام ممتد إلى الساعة الثانية عشر ليلاً .

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