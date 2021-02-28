السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ جولات رقابية على أسواق النفع العام بالمحافظة



الطائف 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للأسواق 220 جولة رقابية صحية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام، لمتابعة تطبيقها للإجراءات الاحترازية الصحية، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية حررت 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية من قبل مراقبيها على مدار الساعة، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بجميع الإجراءات الاحترازية التي تمنع انتشار (كوفيد 19)، ومختلف الاشتراطات الصحية الضامنة لسلامة العاملين وسائر العملاء المستفيدين من خدمات هذه المنشآت.

// انتهى //

00:24ت م

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الطائف 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة محافظة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للأسواق 220 جولة رقابية صحية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام، لمتابعة تطبيقها للإجراءات الاحترازية الصحية، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية حررت 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية من قبل مراقبيها على مدار الساعة، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بجميع الإجراءات الاحترازية التي تمنع انتشار (كوفيد 19)، ومختلف الاشتراطات الصحية الضامنة لسلامة العاملين وسائر العملاء المستفيدين من خدمات هذه المنشآت.// انتهى //00:24ت م0008

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