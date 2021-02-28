

تونس 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 651 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 232615، وعدد الوفيات بلغ7974، فيما بلغ عدد المتعافين 197619 شخصًا، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

//انتهى//

00:23ت م

0007



تونس 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية و 32 وفاة .وأوضحت الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 232615، وعدد الوفيات بلغ7974، فيما بلغ عدد المتعافين 197619 شخصًا، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.//انتهى//00:23ت م0007

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.