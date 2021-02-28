السعودية اليوم / "صحة جازان" تعتمد 25 مركزاً للقاح كورونا في جميع المحافظات



جيزان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

اعتمدت الشؤون الصحة بمنطقة جازان 25 مركزاً للقاح

وبينت أن عدد المواعيد المتاحة للمسجلين عن طريق تطبيق صحتي بلغت حتى اليوم 15288 موعداً في جميع مراكز تقديم اللقاح بالمنطقة.

ودعت المواطنين والمقيمين للإسراع بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا، خاصة الفئات التي حددتها وزارة الصحة كأولوية لأخذ اللقاح.

//انتهى//

00:03ت م

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جيزان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واساعتمدت الشؤون الصحة بمنطقة جازان 25 مركزاً للقاح كورونا بجميع محافظات ومراكز المنطقة، لاستقبال الحاصلين على مواعيد لأخذ لقاح كورونا ابتداء من يوم غد.وبينت أن عدد المواعيد المتاحة للمسجلين عن طريق تطبيق صحتي بلغت حتى اليوم 15288 موعداً في جميع مراكز تقديم اللقاح بالمنطقة.ودعت المواطنين والمقيمين للإسراع بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا، خاصة الفئات التي حددتها وزارة الصحة كأولوية لأخذ اللقاح.//انتهى//00:03ت م0003

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