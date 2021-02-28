السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 72,996 إصابة مؤكدة و 2,115 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,996 إصابة مؤكدة و 2,115 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,285,544 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 508,949 حالة وفاة.

// انتهى //

23:39ت م

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واشنطن 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,996 إصابة مؤكدة و 2,115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,285,544 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 508,949 حالة وفاة.// انتهى //23:39ت م0103

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