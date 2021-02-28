شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تقدر جهود المملكة بشأن قضية «خاشقجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت باكستان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن حكومة المملكة وصفت مقتل المواطن جمال خاشقجي بالجريمة البشعة، وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها، حيث أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان أن باكستان تقدر جهود المملكة في هذا الصدد، معربة عن تضامنها معها، مؤكدة أهمية احترام سيادة الدول.