الارشيف / اخبار السعوديه

باكستان تقدر جهود المملكة بشأن قضية «خاشقجي»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تقدر جهود المملكة بشأن قضية «» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت باكستان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن حكومة المملكة وصفت مقتل المواطن جمال خاشقجي بالجريمة البشعة، وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها، حيث أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان أن باكستان تقدر جهود المملكة في هذا الصدد، معربة عن تضامنها معها، مؤكدة أهمية احترام سيادة الدول.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا