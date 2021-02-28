شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوفر المياه النقية لـ 42 ألف مستفيد بصوماليلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المرحلة الأولى من مشروع التدخلات المنقذة للحياة بقطاع المياه والإصحاح البيئي المستدام للسكان المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منه 42450 فردا، بقيمة مليوني دولار أمريكي، في محافظتي «برعو» و«لاس عانود». وأوضح مدير فرع المركز في أفريقيا بالإنابة يوسف بن بخيت الرحمة أنه جرى خلال المشروع تدشين بئرين ارتوازيتين في محافظتي «برعو» و«لاس عانود» مع تمديد المياه إلى المخيمات المجاورة، مشيرا إلى أن هناك مصدات مائية يجري تنفيذها. من جانبه تقدم محافظ برعو بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدم لبلاده من مساعدات إنسانية متواصلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الصومال.

دعم النازحين

إلى ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مدينة عدن المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية لعدد 2000 أسرة نازحة من محافظتي تعز والضالع، وتم البدء بتوزيع 2000 حقيبة شتوية تحتوي على 4 بطانيات و4 جاكيتات و4 كنزات يستفيد منها حوالي 12000 نازح مستفيد من المحافظتين. وأكد نائب مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن نايف عسيري، أن هذا التدخل يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في جميع القطاعات، مؤكدا أهمية اختيار المناطق التي لا تزال تعاني من شدة البرودة وخصوصا في مخيمات النازحين بتعز والضالع. وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بعدن أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع الضرورية بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين وتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لهم، مشيدا بالدور الإنساني الرائد للمملكة وما تقدمه عبر المركز من مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للنازحين المتضررين.

سلال غذائية

كما وزع، أمس الأول، 256 طنًا و800 كيلو جرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مناطق معنوف وقشن وعلها وكداح وحشرة وقابهيتن ودكسم في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، يستفيد منها 14400 فرد، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.