شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخخة» حوثية وصاروخ باليستي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة «مفخخة» بدون طيار، وصاروخا باليستيا، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط والمنطقة الجنوبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أنه جرى، صباح أمس، اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وكان «المالكي»، قد أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة، مساء أمس الأول، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح «المالكي» أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.