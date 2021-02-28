الارشيف / اخبار السعوديه

البرلمان العربي: سياسة القيادة السعودية داعمة للأمن والسلم الدوليين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: سياسة القيادة داعمة للأمن والسلم الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير، الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن جمال ـ رحمه الله ـ، معرباً عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري، الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا