شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: سياسة القيادة السعودية داعمة للأمن والسلم الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير، الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، معرباً عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري، الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.