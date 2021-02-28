شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم 40 منشأة زراعية وتحرير 13 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قيم مراقبو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أكثر من 40 منشأة خلال هذا الأسبوع، أسفرت عن ضبط أكثر من 13 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38، والسماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

ويكثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهوده في الرقابة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الجولات الميدانية التي ينفذها مراقبو الفرع، والجهات التابعة له، في جميع محافظات المنطقة، تأتي لمنع انتشار الفيروس، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير لحماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأضاف إن هذه الجولات مستمرة على جميع المشاريع والمحلات التي تقع تحت إشراف الوزارة.