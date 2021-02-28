شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح مركز التطعيمات بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى الجبيل العام، افتتاح مركز التطعيم بلقاحات فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، اعتبارا من اليوم الأحد، ويندرج المركز الجديد ضمن مراكز التطعيم التابعة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التي تشمل «الصالة الخضراء بالدمام - مستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف - مستشفى الجبيل - مستشفى الخفجي - مركز صحي الفيصلية - مركز صحي الجامعيين - مركز صحي الخبر الجنوبية - مركز صحي كورنيش الخبر - مركز صحي ابن الهيثم برأس تنورة - محافظة بقيق».

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن الجرعة الأولى من اللقاح تتوافر بشكل فوري ومجاني في المركز الجديد، بعد تسجيل الموعد.

من ناحيته، أكد مدير مستشفى الجبيل العام د. سعود المطرفي لـ ”الخليج 365”، اكتمال كافة التجهيزات لافتتاح مركز لقاحات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، اعتبارا من صباح اليوم. وقال المطرفي إن المركز يقع داخل حرم مستشفى الجبيل العام، وتم تخصيص بوابة خاصة من الجهة الجنوبية، ويحتوي على 10 عيادات، موضحا أن العمل سيكون من الثامنة صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.