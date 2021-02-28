شكرا لقرائتكم خبر الآبار النبوية القديمة.. معالم أصيلة بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعني الباحثون والمؤرخون والجهات الرسمية برصد الآبار القديمة، والتثبت من مواقعها الموثوقة، رغم تأثر بعضها بالتمدد العمراني، ودخولها ضمن التوسعات المتلاحقة للمسجد النبوي، والأملاك والمزارع، فيما أولت الدولة ممثلة بالجهات المعنية اهتماما بالغا وعناية بالحفاظ على الآبار الأثرية والعناية بها، وإصلاحها، وحفظها من الاندثار، وإعادة إحياء بعضها، بوصفها إرثا تاريخيا بارزا، ومعالم إنسانية ملموسة ترتبط بالحياة الاجتماعية لمن سكنوا المدينة النبوية قبل وبعد الهجرة النبوية.ووصف مدير قطاع التواصل العلمي والثقافي بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور محمد الشيباني الآبار النبوية بأنها تمثل جزءا مهما من الحياة الاجتماعية للمدينة المنورة وارتباطها بالعهد النبوي، مبينا أن المدينة المنورة تحتضن العديد من الآبار التي يجمع الباحثون والمؤرخون على أماكنها.
أبرز الآبار:
- بئر بضاعة
- بئر السقيا
- بئر العهن
- بئر البصة أو البوصة الصغرى
- بئر غرس
- بئر حاء أو كما يسمى (بيروحاء)
- بئر رومة
- بئر أريس (الخاتم)
كانت هذه تفاصيل خبر الآبار النبوية القديمة.. معالم أصيلة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.