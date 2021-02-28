إغلاق 4 منشآت ومعمل مخالف بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية أمس، جولات رقابية مكثفة على الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، وجرى خلال الجولة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة. من جهة ثانية ضبطت الفرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية معملا مخالفا يفتقر للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، حيث جرى إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. كما أغلقت بلدية المعابدة الفرعية 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أخرى. كما أغلقت بلدية المعابدة الفرعية 4 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، وإنذار 10 محال تجارية أخرى.

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