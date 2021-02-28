كراني: البرد قادم.. صقيع وحرارة صفرية

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، مساء اليوم السبت، عن حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة خلال الأيام القادمة.

وقال «كراني»، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمتعوا بالدفء.. البرد قادم.. الأربعاء، كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية.. والخميس، تغطي الشمال.. والجمعة، تغطي الغربية، وشمال الوسطى، وشمال الشرقية، والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح».

وأضاف: «صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح.. السبت 6 مارس موعد الرحيل».

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