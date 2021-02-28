«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 12 منطقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية الأحد، تكوّن مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 12 منطقة بالمملكة.

وقال «الوطني للأرصاد»، في بيان صادر عنه السبت: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات «مكة المكرمة والمدينة المنورة» كذلك على أجزاء من مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم» تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من منطقة الرياض.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 16-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة بين 15-35 كم/ساعة.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

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