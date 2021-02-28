أطباء «تخصصي الطائف» يوقفون تدهور حالة مريض خمسيني

نجح أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إنقاذ حياة خمسيني كاد أن يفارق الحياة جراء تفاقم حالة أحد الشرايين الحيوية.

وقد استقبل قسم الطوارئ، المريض الذي كان يعاني آلامًا وتورمًا في الركبة والساق اليمنى، وبعد إتمام الفحوصات السريرية، وإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، تبيّن وجود توسع كبير الحجم في الشريان المأبضي «الشريان خلف الركبة» يبلغ حجمه حوالي ٨×٦ سم.

وعلى الفور، قرر الأطباء سرعة إجراء عملية استئصال للجزء المتوسع من الشريان في عملية تكللت بالنجاح. وتعد هذه العملية من الحالات الطبية النادرة، والتي قد تتسبب بترًا بالساق، كما أنها قد تهدد حياة المريض في حال تمزق التوسع الشرياني.

يُشار إلى أن الفريق الطبي، تكوّن من الدكتور عبدالله عريجة استشاري الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والدكتور أسامة الزعبي أخصائي جراح الأوعية الدموية، والدكتور طارق حمادة أخصائي جراحة الأوعية والدكتور عبدالعزيز عبدالعال.

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