السعودية | ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي

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أقام ميدان فروسية الجبيل أمس الأول، سباقه الـ ١٢ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ٢٠٠٠ متر، جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول مخصص حصن وأفراس لم تربح ٣ سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس “مكفية” لإسطبل هندي علي المطيري، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس رحبت من 1 إلى 3 سباقات، فازت بالمركز الأول الفرس “ريح الياسمين” لإسطبل سعود ذياب الشمري.

فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح 4 سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس “أفكاري” لإسطبل خالد صقر الفرماوي، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول الفرس “ناشئة ” لإسطبل خالد صقر الفرماوي.

وفي شوط الكأس الشوط الخامس، المخصص حصن وأفراس مفتوح 3 سنوات، على كأس دعم نادي سباقات الخيل فازت به الفرس “الحريرية” لإسطبل عبدالله كريشان الدوسري.