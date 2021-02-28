اسماء البنوك والشركات التي تمنح تمويل شخصي بدون كفيل في السعودية

توفر العديد من البنوك والشركات في المملكة العربية السعودية، إمكانية الحصول علي قروض شخصية وتمويلات بدون كفيل أو تحويل راتب، وذلك لمساعدة الشباب علي تمويل المشروعات الصغيرة الخاصة بهم ولمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة ووضعت هذه البنوك عدد من الشروط للحصول علي القرض أو التمويل الشخصي خاصة بالسن والعمل وضمانات السداد، ووفرت هذه المؤسسات الكثير من المميزات أهمها التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم الحاجة إلي تقديم كفيل أو طلب الحصول علي تحويل الراتب.

وفي السطور التالية سنتعرف علي أفضل الشركات التي تقدم تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية، وأفضل البنوك أيضا مثل بنك الجزيرة وبنك سامبا وشروط الحصول علي قرض شخصي بدون كفيل بالإضافة إلي خدمة الحصول علي قرض شخصي للشباب العاطلين عن العمل بدون وظيفة وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة.

شركات للتمويل الشخصي بدون كفيل

أتاحت عدد من الشركات والبنوك الخاصة، عدد من التمويلات والقروض الشخصية بدون وجود كفيل في المملكة العربية السعودية حيث جاءت أسماء الشركات علي النحو التالي:

شركة السعودية للتمويلات الشخصية.

شركة متاجر للتمويل الشخصي وتوفر خدمة الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل.

شركة النيافات للتمويلات الشخصية.

شركة المرابحة المرنة للتمويل.

شركه دار التداولات وتقدم القروض الشخصية بدون كفيل.

شروط الحصول على قرض شخصي بدون كفيل

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول علي قرض شخصي بدون كفيل وجاءت علي النحو التالي:

عمر المتقدم يشترط ألا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما. يشترط تقديم إثبات بانتظامه في أداء الوظيفة، وكتابته تعهد بالالتزام بتسديد أقساط القرض في الموعد المحدد. للموظف في القطاع الحكومي لابد من مرور 3 شهور للعمل قبل تقديم الأوراق والحصول علي التمويل بدون كفيل، أم في القطاع الخاص فلابد من مرور عام علي الأقل في الوظيفة قبل تقديم الأوراق والحصول علي القرض. يشترط أن يكون الحد الأدني للراتب للمتقدم للحصول علي قرض شخصي بدون كفيل نحو 4 آلاف ريال سعودي.

الحصول علي قرض من بنك سامبا

يعتبر بنك سامبا، من البنوك التي تقدم قروض وتمويل شخصي للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم إمكانية الحصول علي قرض شخصي بدون كفيل، وأخر بدون تحويل الراتب وهناك العديد من المميزات تدفع العملاء للحصول علي قرض من بنك سامبا وهي:

يصل التمويل الشخصي من بنك سامبا إلي 300 ألف ريال سعودي.

يسمح بالسداد علي فترات طويلة تصل إلي 60 شهرا في بعض الأحيان.

يحصل العميل علي موافقة فورية.

يحصل العميل علي تأمين مجاني في حالة الوفاة أو العجز الطبي الكامل.

قرض شخصي للشباب العاطلين عن العمل

توفر العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية، الكثير من الخدمات المميزة للأشخاص العاطلين عن العمل، حيث يمكنهم الحصول علي تمويل من عدد من البنوك وله العديد من المميزات منها علي سبيل المثال:

يحصل المتقدم علي إمكانية تسديد القرض علي عام كامل ويسدد الفائدة فقط عكس ما يحدث مع الموظفين. يحصل المتقدم من العاطلين علي تأمين عام كامل ولا تزيد المهلة الخاصة بالسداد عن 5 سنوات. تقدم البنوك العديد من التسهيلات لدعم الشباب العاطل عن العمل.

قرض شخصي بالتقسيط وبدون كفيل بنك الجزيرة

يوفر بنك الجزيرة إمكانية الحصول علي قرض شخصي بالتقسيط بدون أي ضامن ويحمل القرض العديد من المميزات وهي: