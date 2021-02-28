شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح جديد.. في «ترسانة» دحر كوفيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعززت الآمال في انتصار قريب على جائحة فايروس كورونا الجديد، بعدما انضم لقاح شركة جونسون آند جونسون، الذي يُعطى بنظام جرعة واحدة، إلى الأسلحة الحالية ضد الوباء. وكان مستشارو هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقوا (الجمعة) على فعالية ومأمونية لقاح جونسون آند جونسون. ووصل عدد من تم تطعيمهم بلقاحي فايزر-بيونتك وموديرنا في الولايات المتحدة أمس إلى 47 مليوناً، أي نحو 14% من الشعب الأمريكي. وشهدت حملة التطعيم تباطؤ في الولايات المتحدة بسبب العواصف الثلجية التي ضربت أمريكا خلال الأسابيع الماضية. وأعلنت جونسون آند جونسون أنها تستطيع توفير 20 مليون جرعة للأمريكيين بحلول نهاية مارس 2021، على أن يرتفع العدد إلى 100 مليون جرعة بحلول يونيو القادم. ويمتاز لقاح جونسون آند جونسون على منافسيْه المذكوريْن بأنه يمكن تخزينه لمدة ثلاثة أشهر في الثلاجة المنزلية العادية. كما أن اعتماده على الجرعة الواحدة يجعله منافساً قوياً من شأنه التعجيل بحسم الملف الصحي في الولايات المتحدة والعالم. وسينضم هذا اللقاح إلى لقاحات موديرنا، وفايزر-بيونتك، وأسترازينيكا-أكسفورد، لتعزيز المعركة الأوروبية للقضاء على الجائحة. وأشارت بلومبيرغ أمس إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية تدرس أيضاً فسح لقاح سبوتنك الروسي قريباً. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين لزعماء دول الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي إن لقاح جونسون آند جونسون سيكون متاحاً في دولهم مطلع إبريل القادم. وذكرت أرقام في لندن أمس، أن أوروبا سيكون بحوزتها عدد من جرعات اللقاحات يكفي لتطعيم 75% من سكانها بحلول أغسطس القادم. وأدى تباطؤ حملة التطعيم في ألمانيا إلى توجيه انتقادات حادة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اليومين الماضيين، خصوصاً بعد إعلانها أنها لن تتطعم بلقاح أسترازينيكا الإنجليزي، بدعوى أنه لا يصلح لمن تجاوز 65 عاماً من أعمارهم. وفي اعتذار غير مسبوق للشعب البريطاني، خصصت صحيفة «بيلد» الأكثر توزيعاً في ألمانيا العنوان الرئيسي في صفحتها الأولى أمس الأول، لتقول للبريطانيين «إننا نحسدكم أيها البريطانيون الأعزاء»! وقالت إن خطة رئيس الحكومة البريطانية المحكمة بشأن التطعيم أسفرت عن إعلانه الأسبوع الماضي أنه سيعيد الحرية لشعبه بحلول 21 يونيو القادم. وأضافت: «أما هنا (في ألمانيا) فليس ثمة أمل». وكانت ميركل حذرت الأسبوع الماضي من خطر اندلاع موجة ثالثة من هجوم كوفيد-19.

وفي تطور متصل؛ أعلن علماء الخدمة الصحية الوطنية في مقاطعة إنجلترا البريطانية الليل قبل الماضي أن جرعة وحيدة من لقاح فايزر-بيونتك ستكون كافية لتحصين المتعافين من وباء كوفيد-19. وأضافوا أن من شأن ذلك أن يتيح وفورات كبيرة في جرعات التطعيم، ما سيعجل بحملة التطعيم بخطى أسرع مما هي عليه الآن.