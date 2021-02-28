شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي: محمد بن سلمان حقق الإنجازات التاريخية المذهلة والان مع التفاصيل
وفي هذا المسار، فقد وجه مدير عام مؤسسة درة العاصمة للخدمات العقارية، التهاني والتبريكات للمواطنين والمواطنات، والمقيمين على ثرى هذا الوطن المبارك، بمناسبة سلامة ولي العهد المفدى (حفظه الله) وخروجه من المستشفى بصحة وعافية تامة. وقال: لقد حقق الأمير محمد بن سلمان الإنجازات التاريخية والمذهلة في مختلف الأصعدة، وفي زمن قياسي جدا، ورسم ملامح النهضة الحديثة لبلادنا المباركة، وجسدها في أبهى صورها، وبجودة، وتميز، وريادة، بفضل الله عز وجل ثم بجهوده المباركة، وتضحياته الجسيمة، ورؤيته الثاقبة، وبدعم ومؤازرة من مليكنا المفدى (وفقه الله).
واستطرد الغامدي في حديثه لـ«الخليج 365»: إن المملكة العربية السعودية، وفي ظل قيادتنا الحكيمة (أعزها الله) تعيش في نهضة تنموية حديثة، وفي أمن واطمئنان، وبتلاحم عميق، وبوشائج قوية وجميلة بين القيادة الرشيدة، والشعب السعودي المخلص، يكتنفها المحبة والتقدير ويسودها الولاء والثقة والإخلاص، وهذا بفضل الله تعالى، ثم بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة (وفقها الله) والعلاقات الراسخة والمتميزة بين ولاة الأمر، والمواطنين والمواطنات، ولهذا فقد هتف الوطن بالسعادة والسرور، بهذه المناسبة السعيدة، وارتفعت الدعوات المباركات للمولى الكريم بأن يحفظ مليكنا المفدى، وولي عهده، حفظهما الله ورعاهما من كل سوء ومكروه.
واختتم مدير عام مؤسسة درة العاصمة حديثه لـ«الخليج 365» بقوله: أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يديم على بلادنا إيمانها، وأمنها، واستقرارها، ونهضتها، وازدهارها، ويحفظ لها قيادتها الحكيمة،
ويديم علينا المحبة بين ولاة أمرنا (رعاهم الله) وشعبنا السعودي النبيل.