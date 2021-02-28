شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي: محمد بن سلمان حقق الإنجازات التاريخية المذهلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب مدير عام مؤسسة درة العاصمة للخدمات العقارية بندر بن محمد أبوزيد الغامدي، عن سعادته البالغة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال الغامدي: نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا جميعا في هذا الوطن المبارك، من نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد (رعاه الله). وأضاف بندر الغامدي: أنتهز هذه المناسبة السعيدة لأرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله) أجمل التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد. وزاد: كما أرفع للأمير محمد بن سلمان (رعاه الله) من التهاني أجملها، ومن الأماني أطيبها، ومن التبريكات أعذبها، بمناسبة نجاح العملية، وخروج سموه الكريم من المستشفى بخير وعافية وصحة جيدة.

وفي هذا المسار، فقد وجه مدير عام مؤسسة درة العاصمة للخدمات العقارية، التهاني والتبريكات للمواطنين والمواطنات، والمقيمين على ثرى هذا الوطن المبارك، بمناسبة سلامة ولي العهد المفدى (حفظه الله) وخروجه من المستشفى بصحة وعافية تامة. وقال: لقد حقق الأمير محمد بن سلمان الإنجازات التاريخية والمذهلة في مختلف الأصعدة، وفي زمن قياسي جدا، ورسم ملامح النهضة الحديثة لبلادنا المباركة، وجسدها في أبهى صورها، وبجودة، وتميز، وريادة، بفضل الله عز وجل ثم بجهوده المباركة، وتضحياته الجسيمة، ورؤيته الثاقبة، وبدعم ومؤازرة من مليكنا المفدى (وفقه الله).

واستطرد الغامدي في حديثه لـ«الخليج 365»: إن المملكة العربية السعودية، وفي ظل قيادتنا الحكيمة (أعزها الله) تعيش في نهضة تنموية حديثة، وفي أمن واطمئنان، وبتلاحم عميق، وبوشائج قوية وجميلة بين القيادة الرشيدة، والشعب السعودي المخلص، يكتنفها المحبة والتقدير ويسودها الولاء والثقة والإخلاص، وهذا بفضل الله تعالى، ثم بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة (وفقها الله) والعلاقات الراسخة والمتميزة بين ولاة الأمر، والمواطنين والمواطنات، ولهذا فقد هتف الوطن بالسعادة والسرور، بهذه المناسبة السعيدة، وارتفعت الدعوات المباركات للمولى الكريم بأن يحفظ مليكنا المفدى، وولي عهده، حفظهما الله ورعاهما من كل سوء ومكروه.

واختتم مدير عام مؤسسة درة العاصمة حديثه لـ«الخليج 365» بقوله: أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يديم على بلادنا إيمانها، وأمنها، واستقرارها، ونهضتها، وازدهارها، ويحفظ لها قيادتها الحكيمة،

ويديم علينا المحبة بين ولاة أمرنا (رعاهم الله) وشعبنا السعودي النبيل.