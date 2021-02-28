شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي أمن دولة لـ الخليج 365: تقرير مشروخ قائم على الظن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد القاضي السابق بالمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي لـ«الخليج 365» أن التقرير الذي يبنى على تخمينات واستنتاجات أو توقعات لا يعتد به نظاما ولا قانونا. وقال تعليقا على التقرير الصادر في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي إن أي قانوني مبتدئ يعرف ويعلم علما يقينيا أن التقرير مشروخ قانونا متهاوي الحجة متفرق المباني لا يليق بأن يكون ضمن اهتمام دولة تسمي نفسها دولة القانون، ولا يعدو التقرير كونه افتراء وآراء متطرفة وبعيدا كل البعد عن أي أساس، واستنتاجات من متفرقات. ووصف الغامدي محتوى التقرير بأنه تحريف وتسطيح وتضليل أرادوا منه نيلا من قامة عالمية تمثل للعالم مستقبلا مشرقا في الاستقرار.