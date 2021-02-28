شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: المتطرفون صدّروا مفاهيم خاطئة عن المرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن التصورات المغلوطة عن الإسلام تجاه المرأة ناجمة عن تصدير المتطرفين لبعض المفاهيم الخاطئة. وقال في برنامج تلفزيوني «بلا شك أن التطرف الذي صدر مفاهيم خاطئة عن الإسلام في حفظ حق المرأة بالنسبة له وفق الإطار المتطرف، لا شك بأنه سبب كبير ومؤشر في هذه النظرة».

وأضاف: يأتي البعض ويحمل على الشريعة الإسلامية بأنه ضد المرأة بسبب هؤلاء المتطرفين، مشيرا إلى أن البعض يعتقد أنه كلما ضيّق على المرأة، ساعد على عفافها، وهذا خطأ، وعنده فرضية وفهم خاطئ في البداية، مؤكداًً أن المرأة جزء مهم من المجتمع، والمجال أصبح اليوم مفتوحا أمامها، ولديه الإمكانات على العمل والمشاركة والإبداع.

وفي ما يتعلق بأهلية المرأة في القيام بمهمات العمل التي توكل إليها، أوضح أمين عام رابطة العالم الإسلامي أن المرأة مؤهلة لنقل الرسالة، قائلا: «المرأة هي أهل لأن تتولى نقل الرسالة، تتولى نقل دستور الأمة الإسلامية، تنقله امرأة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم»، مضيفا «عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة».

ووصف العيسى تعاطي دول العالم مع المرأة اليوم بأنه بدأ يستعيد الوعي في مسألة حقوق المرأة، ويؤمن بقدرة المرأة على الإبداع عندما تمكن، وقد حصل ذلك الإبداع بشكل كبير جدا حول العالم.