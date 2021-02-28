السعودية | المالكي: لا دولة عدا السعودية اعترضت هذا العدد من الصواريخ الباليستية والمُسيرات

شكرا لقرائتكم المالكي: لا دولة عدا السعودية اعترضت هذا العدد من الصواريخ الباليستية والمُسيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال العميد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اتصال مع العربية، إنه لا دولة عدا السعودية اعترضت دفاعاتها الجوية وصدت هذا العدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة.

وأحبطت الدفاعات السعودية، السبت، 6 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين.

وأشار المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة في العالم التي تمتلك هذه القدرات العسكرية بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأكد المالكي أن "الهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران"، مضيفا أن "جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة".

وشدد على أن "التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين"، معتبرا أن المدنيين "خط أحمر في حال تعرضهم لأي اذى".

وتابع: "لدينا الكفاءة في رصد الصواريخ الباليستية والمسيرات عند إطلاقها".

وأضاف الماكي: "دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ البالستية والمُسيرات".

وكشف أن "الحوثيين تكبدوا أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب.